Genk onderneemt dan toch geen juridische stappen na sneeuwmatch, maar: “Desnoods beslissen we zelf om niet te spelen”

KRC Genk ziet af van haar voornemen om juridische stappen te ondernemen naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Moeskroen.

“De bestaande regelgeving laat geen ruimte”, klinkt het bij de Limburgers. “Daarom hebben we beslist om de zaak niet op de spits te drijven. Inhoudelijk blijven we bij ons standpunt dat deze wedstrijd in de gegeven omstandigheden niet had mogen gespeeld worden. Gelukkig waren er geen zware blessures.”

Genk speelde in Moeskroen onder voorbehoud. Het claimde dat de thuisploeg niet genoeg inspanningen heeft gedaan om het veld sneeuwvrij en bespeelbaar te maken. “Dit was een sneeuwballengevecht, het had niets met voetbal te maken”, reageerde trainer John van den Brom na afloop.

Nadien dreigde Genk ook met juridische stappen. “Wij zijn als club van mening dat de wedstrijd niet had mogen gespeeld worden. In de gegeven omstandigheden was een normaal verloop onmogelijk en was het ronduit gevaarlijk voor de spelers.”

Het Refereeing Department reageerde even later door te zeggen dat het de beslissing van Wesley Alen om wel te spelen steunt.

Foto: JEFFREY GAENS

Van een klacht komt nu dus niets in huis, maar Genk neemt wel een stevige stelling in.

“Indien dergelijke situatie zich in de toekomst herhaalt, zal de club ter plaatse bekijken of de kwaliteit van het voetbal ernstig beïnvloed wordt en de veiligheid van de spelers in gevaar is, en desnoods beslissen om niet te spelen.”

“De Pro League heeft ons bevestigd dat zowel de regelgeving als de licentievoorwaarden zullen opgenomen worden in de komende strategische oefening. We kijken uit naar de resultaten van deze evaluatie. KRC Genk zal een schrijven richten aan de Pro League en de KBVB om haar standpunt constructief uiteen te zetten.”