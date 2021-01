Is hij dan echt God? Hoe de 39-jarige Zlatan Ibrahimovic één van de beste spitsen ter wereld blijft

Hij scoorde in Nederland, Italië, Spanje, Frankrijk, de VS en Engeland. Dat hij overal raak trof, wisten we al. Maar dat Zlatan Ibrahimovic voor de rest van zijn leven, zelfs al is hij al 39, zou blijven scoren en zich in de top van de topschutterslijst nestelen? Nee, dat hadden we niet gedacht. Ook nu weer, samen met Romelu Lukaku tweede bij de topscorers in de Serie A. Hoe doet de Zweed, die al verschillende keren werd afgeschreven, dat toch?