De grote vriendelijke reus: Genk-spits Paul Onuachu is verlegen familieman naast het veld, maar een killer voor doel

De buren zijn altijd blij om hem te zien. Onlangs schonk hij een van hen nog een truitje en lockdownfeestjes zijn niet aan hem besteed. We hebben het over ‘Mister nice guy’ Paul Onuachu (26). De verdedigers in de Jupiler Pro League komen hem dan weer liever niet tegen. In twintig matchen liet de boomlange aanvaller al negentien keer de netten trillen. Een portret van de grote vriendelijke reus van RC Genk.