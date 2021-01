Peter Zulj werd afgeserveerd bij Anderlecht, maar herleeft in Turkije: “De kritiek in België was bullshit”

In Turkije zien ze dingen die wij niet zagen. Anderlecht leende Peter Zulj (27) uit aan Göztepe en in zijn eerste twee matchen maakte de Oostenrijker meteen drie doelpunten. Wreed. Vooral omdat Zulj bij paars-wit nooit raak trof in 40 duels en RSCA – ondanks het goeie spel – nu nog altijd moeizaam veldgoals maakt. “Hier kan ik veel meer mijn intuïtie volgen”, zegt een geprikkelde Zulj.