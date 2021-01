Anderlecht werkt aan transfer van Deens toptalent Bruun Larsen

Na Hahn, Ashimeru en Diaby probeert Anderlecht nog een wintertransfer te realiseren. Sportmanager Peter Verbeke zet hoog in op Jacob Bruun Larsen (22) van Hoffenheim.

Een deal is er nog lang niet, maar stap voor stap wordt ook in dit dossier toegewerkt naar een huur. Hoffenheim betaalde in 2019 nog 9 miljoen aan Borussia Dortmund voor het Deense toptalent, maar in de Bundesliga zet hij zich maar moeizaam door. Aangezien paars-wit maar over een heel beperkt budget beschikt, is het niet eenvoudig om een akkoord te vinden met Hoffenheim en de flankaanvaller.

Toch zal er ruimte in de kern komen. Tau en Zulj zijn al weg, terwijl Bundu en Colassin (Zulte Waregem?) mogen uitgeleend worden. Daarnaast sluit Kompany niet uit dat er nog een vaste waarde verkocht wordt. “Ik kan daar geen beloftes over doen”, zei de Anderlecht-coach. “Jullie kennen onze financiële situatie. Maar als er drie jongens vertrekken, zullen er drie anderen opstaan. Als er zich op de transfermarkt nog een opportuniteit voordoet, moeten we die ook grijpen.”

Morgen tegen Waasland-Beveren is aanwinst Diaby alvast inzetbaar, voor Ashimeru, Sambi Lokonga en Trebel komt de partij te vroeg.