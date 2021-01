Dochter Ivanka in tranen na laatste speech Donald Trump

Geen grote menigte of militaire parade maar slechts een handvol fans en familieleden namen afscheid van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten. Zijn dochter Ivanka hield het niet droog tijdens de laatste officiële speech van haar vader.

Op het tarmac van de Andrews Air Force Base in de Amerikaanse staat Maryland nam Donald Trump afscheid van zijn presidentsambt. Dat deed hij in het bijzijn van zijn familie, echtgenote Melania en een handvol fans. Tijdens zijn speech benadrukte hij dat zijn taak er nog niet opzit. “Ik zal terugkomen op een of andere manier. Het was een eer en een privilege om jullie president geweest te zijn. Ik wens de nieuwe administratie veel succes toe. Ze hebben het fundament om iets heel spectaculairs te doen.”

Ook had hij nog enkele woorden over voor zijn echtgenote Melania. “Ze was een goede first lady. Elegant en een echte schoonheid.” Hij knikte haar goedkeurend toe en even nam Melania het spreekgestoelte over. “Het was een eer om jullie first lady te mogen zijn. Ik zal aan jullie denken en voor jullie bidden.”