Week afstandsonderwijs voor krokusvakantie en preventieve mondmaskers bij besmetting in lagere school: dit stelt Weyts voor aan Overlegcomité

De week voor de Krokusvakantie gaan de middelbare scholen dicht. Het onderwijs is overeengekomen om scholieren in die week afstandsonderwijs te geven. Kleuter- en lagere scholen blijven wel gewoon open. Een algemene mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar komt er niet. Het voorstel van Ben Weyts moet nu wel nog passeren langs het Overlegcomité.

Het wordt voor heel wat ouders weer puzzelen om werk en gezin te combineren in de week van 8 tot 12 februari. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is gisteren met de koepels en vakbonden overeengekomen om in die week de middelbare scholen te sluiten. “Een afkoelingsweek”, noemt hij dat. Door die leerlingen twee weken thuis te houden, krijgen scholen de kans om daarna virusvrij en met een schone lei te herbeginnen.

Een weekje vakantie wordt het wel niet, in tegenstelling tot de verlengde herfstvakantie in november. De middelbare scholen moeten afstandsonderwijs geven, in de vorm die ze zelf verkiezen. Dat kan bijvoorbeeld via taken of online lessen. Er is gekozen voor de week voor de krokusvakantie - en dus niet daarna - zodat scholen makkelijker hun leerlingen kunnen voorbereiden op dat weekje afstandsonderwijs.

Kleuter- en lagere scholen blijven wel gewoon open. Een opvallende beslissing omdat ook daar in de voorbije weken uitbraken zijn geweest met het coronavirus, al dan niet van de Britse soort. Momenteel zijn er veertien basisscholen gedeeltelijk gesloten en vier volledig. Ook twee middelbare scholen deden de poorten dicht.

Bubbels niet vermengen

De redenering is dat afstandsonderwijs veel moeilijker te organiseren valt voor kleuters en kleine kinderen. Ook moet er dan buitenschoolse opvang komen, minstens voor kinderen van ouders met een essentieel beroep. Daardoor zouden bubbels uit verschillende scholen zich vermengen, wat de virologen volgens het persbericht van de minister afraden.

Ben Weyts. Foto: ISOPIX

Er komt bovendien geen algemene mondmaskerplicht voor leerlingen vanaf het vijfde leerjaar. Dat is volgens de verwachting, aangezien de experten van de Risk Assessment Group (RAG), het officiële adviesorgaan van de federale overheid, daar zelf geen consensus over bereikte. Wel zullen leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar - en hun leerkracht - een mondmasker moeten aantrekken bij een besmetting of een quarantaine in de klas. Een preventieve maatregel die dan veertien dagen geldt. Die maatregel gaat in vanaf maandag 25 januari.

Overlegcomité hakt knoop door

Het gaat voor alle duidelijkheid over een voorstel dat nog besproken moet worden op het Overlegcomité van vrijdag. In theorie kan daar beslist worden om nog meer te verstrengen, want dat is in het verleden nog gebeurd. “Dit zijn gerichte en voorzichtige maatregelen, die de onderwijskwaliteit niet aantasten en geen nefaste gevolgen hebben voor leerlingen, leerkrachten en ouders”, zegt Weyts.

De minister kondigt trouwens ook aan samen met de virologen en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een zogenaamde kotbubbel uit te werken. Dat is een soort van alternatieve bubbel voor studenten omdat de huidige bubbels heel sterk op families zijn gericht.