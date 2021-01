Nieuwe coach Will Still zag een zwak Beerschot: “Nu moeten we laten zien dat we één groep zijn”

Het avontuur van Will Still (28) bij Beerschot is in mineur gestart. Marius Noubissi deed zijn nieuwe coach na twee minuten hopen op een droomdebuut, maar over negentig minuten waren de Mannekes meer dan een maatje te klein voor Eupen. “We begonnen goed aan de match, maar daarna gingen de kopjes naar beneden.”

“We begonnen nochtans goed aan de wedstrijd”, vond Still. “De eerste tien minuten waren we scherp en stonden we goed in blok, daarna maakten we een paar foutjes en kwam Eupen beter in de wedstrijd.”

Halfweg ...