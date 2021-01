Opvallend: amper handvol spelers van Antwerp kwam met Lamkel Zé vieren, De Laet keerde zich zelfs om

Het is raar om te zeggen, maar niet iedereen bij Antwerp werd even vrolijk van de winnende treffer van Lamkel Zé tegen Cercle Brugge. Amper een handvol spelers kwam met hem vieren, De Laet keerde zich zelfs gewoon om.

We begrijpen De Laet zeker wel. Want als je zag hoe Lamkel Zé het doelpunt vierde – het truitje ging uit en hij gebaarde richting de camera dat men moet zwijgen – , vrezen we dat hij het nog altijd niet helemaal heeft begrepen.

Ampomah was wél blij met het doelpunt van het enfant terrible, hij postte zelfs een foto van in de kleedkamer achteraf:

Foto: rr

