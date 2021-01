Vercauteren: “Ik kan alleen maar tevreden zijn over de prestatie van Lamkel Zé en over mijn keuze”

Antwerp-coach Frank Vercauteren kreeg na de wedstrijd tegen Cercle Brugge de vraag of hij tevreden was met wat Lamkel Ze liet zien, want er werd van hem toch een reactie verwacht na enkele woelige weken.

“Wat voor een reactie?”, riposteerde Vercauteren, die ondank supportersprotest Lamkel Zé toch gewoon in de basis dropte. “Hij is een van onze spelers. Ik denk dat er veel te veel gefocust wordt op één speler. Dit is een overwinning van de ploeg en ja, hij heeft daar aan meegeholpen. En die mogelijkheid gekregen. Hij heeft vandaag gedaan wat we hem vroegen. Op verschillende momenten heeft hij iets bijgebracht, niet enkel met zijn goal. Soms kwam hij nog iets te kort, fysiek had hij het moeilijk. Maar ik kan alleen maar tevreden zijn over zijn prestatie en over mijn keuze.”