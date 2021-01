Biden krijgt “genereuze” brief van Trump, maar heeft geen telefoontje met hem gepland

Donald Trump lapte de meeste tradities die bij de machtsoverdracht horen aan zijn laars, maar een brief achterlaten voor zijn opvolger deed hij wel. President Joe Biden noemde die “heel genereus”, maar wat erin stond wilde hij niet vertellen tot hij met Trump heeft gesproken. Dat betekent niet dat een telefoontje tussen de twee gepland staat, temperde zijn nieuwe woordvoerster meteen de verwachtingen.

“Hij heeft een heel genereuze brief geschreven”, zei Joe Biden, nadat hij las wat Trump in zijn kantoor voor hem had achtergelaten. “Het is privé, dus ik ga er niets over zeggen tot ik er met hem over gesproken heb. Maar het was heel gul.”

Tijdens haar eerste persbriefing kreeg de nieuwe woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, dan ook de vraag of Biden snel een gesprek plant met Trump. Volgens Psaki zijn er geen zo’n plannen.

Dat Biden in zijn inauguratietoespraak hamerde op eenheid, betekent ook niet dat hij vindt dat het impeachmentproces tegen Trump stopgezet moet worden. Biden vertrouwt erop dat de Senatoren hun plicht daaromtrent kunnen doen, terwijl ze zich ook met normale zaken zoals de aanstelling van regeringsleden bezighouden. De impeachment laat Biden aan de Congresleden over, om “hun plicht uit te voeren en te bepalen wat nodig is”. Hij heeft al duidelijk gemaakt wat hij vond van de bestorming van het Capitool, en lang daarvoor stelde hij zich kandidaat omdat hij vond dat Trump niet geschikt was als president, aldus Psaki.

Een journalist merkte op dat Biden zijn voorganger niet vernoemde in zijn toespraak. Volgens Psaki wilde Biden die niet over één politicus laten gaan, maar over het Amerikaanse volk, hun uitdagingen en angsten, en hun sterkte. “Wij focussen op vooruitgaan, op de problemen van het volk aanpakken. We wilden niet achterom kijken.”

Om de eenheid die hij preekt waar te maken, zal Biden samenwerken met Republikeinen, onder meer voor zijn voorgesteld coronasteunpakket. Hij is volgens Psaki niet bezig met politiek of met plannen om herverkozen te worden, maar met het oplossen van problemen. Zijn prioriteit is internationale partnerschappen heropbouwen en de Covid-pandemie aanpakken.