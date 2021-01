Bidens eerste telefoontje naar wereldleider zal met “teleurgestelde” Canadese premier Trudeau zijn

De Amerikaanse president Joe Biden zal vrijdag naar de Canadese premier Justin Trudeau bellen, zijn eerste telefoontje naar een andere wereldleider. Dat heeft woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki woensdag aangekondigd tijdens haar eerste persconferentie. Ze gaf ook aan dat Biden “de stoel van de VS op het wereldtoneel opnieuw wil claimen”.

Biden zal met Trudeau de sterke band tussen de VS en Canada bespreken, net als het decreet dat de Amerikaanse president ondertekende om de bouw van de pijplijn Keystone XL tussen de VS en Canada stop te zetten.

Trudeau drukte woensdag al zijn teleurstelling uit over de beslissing. “We zijn tevreden dat de president wil strijden tegen de klimaatverandering, en we erkennen dat Biden zijn campagnebeloften wil waarmaken, maar zijn teleurgesteld over zijn beslissing over Keystone XL”, zei hij.

De pijplijn, een project van de Canadese groep TC Energy ter waarde van 8 miljard dollar (6,6 miljard euro) is omstreden omdat ze nefaste gevolgen heeft voor het klimaat. Ze zou echter een boost geven aan de economie van de provincie Alberta, die te lijden heeft onder lage olieprijzen. Volgens Trudeau zal hij de Canadese arbeiders altijd steunen. “Canada is de grootste voorziener van energie aan de VS, draagt bij aan de energiezekerheid en economische competitiviteit, en verzekert duizenden jobs aan beide zijden van de grens.”

Rusland en Iran

Bidens woordvoerster liet nog weten dat er géén telefoontje met de Russische president Vladimir Poetin gepland staat, met een knipoog naar de goede band tussen Trump en zijn Russische collega. “De president wil concentreren op zijn partners en bondgenoten en de relaties weer opbouwen”, zei ze. Op die manier kunnen de VS opnieuw hun plaats innemen op het wereldtoneel en samenwerken met andere landen om de huidige bedreigingen en problemen aan te pakken.

Ze verwees daarbij onder meer naar de decreten die Biden ondertekende om de VS weer te laten toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs en de Wereldgezondheidsorganisatie. De VS blijven niet bij de pakken zitten: donderdag neemt topimmunoloog en raadgever van het Witte Huis Anthony Fauci al deel aan een virtuele vergadering van de WHO over de coronapandemie.

Tot slot gaf Psaki aan dat de regering-Biden wil dat Iran zich weer houdt aan de beperkingen die werden afgesproken in het nucleair akkoord van 2015. Het werd ondertekend door Iran, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Rusland, China en de Europese Unie en Trump trok de VS uit het akkoord terug in 2018. Psaki liet woensdag in het midden of de VS weer zouden toetreden tot dat akkoord. Wel liet ze verstaan dat Biden snel met Iran zou spreken.