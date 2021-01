Amerikaanse sterren en oud-presidenten brengen eerbetoon aan president Biden

Tal van Amerikaanse beroemdheden hebben een eerbetoon gebracht aan hun nieuwe president Joe Biden in een online show. Naast muzieksterren als Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, John Legend, Foo Fighters, Demi Lovato, Katy Perry en Justin Timberlake waren ook oud-presidenten Bush, Clinton en Obama te zien.

Springsteen bracht van onderaan de trappen van het Lincoln Memorial in Washington het lied Land of hope and dreams ten gehore. Daarna nam de gastheer, acteur Tom Hanks het woord. “De laatste paar weken, de laatste paar jaren, hebben we een diepe verdeeldheid en een zorgwekkende verbitterdheid gezien in ons land, maar vanavond overdenken we de Verenigde Staten van Amerika”, aldus Hanks.

Gastheer Tom Hanks. Foto: AFP

Het feestelijke, grotendeels virtuele programma getiteld ‘Celebrating America’ moest het traditionele bal vervangen, en stond in het teken van “gewone” Amerikanen tijdens de pandemie.

Biden: “Zoals Burgeroorlog en Martin Luther King”

Biden gaf ook nog een korte toespraak als onderdeel van de viering. Hij zei zich nederig te voelen, aan het standbeeld van Lincoln. “We hebben opnieuw geleerd dat democratie dierbaar is en dankzij jullie heeft democratie overwonnen. Dat is waarom Jill en ik, Kamala en Doug, wilden dat de inauguratie niet rond ons draaide, maar rond jullie, het Amerikaanse volk. Dit is een fantastisch land, wij zijn een goed volk, en de uitdagingen waar we voor staan overkomen, vereist het meest ongrijpbare in een democratie: eenheid.”

Foto: AFP

“Er zijn momenten in onze geschiedenis wanneer meer van ons gevraagd wordt als Amerikanen”, zei Biden. “We zagen dat in de Burgeroorlog, we zagen dat met dr. King, dromend vanop deze treden, langs de ‘Mall’. Wij bevinden ons nu op zo’n moment. De pandemie, economische crisis, raciale onrechtvaardigheid, klimaatcrisis, en bedreigingen tegenover onze democratie zelf. En de vraag is: zijn we er klaar voor? Zullen we het moment aangrijpen zoals onze voorouders? Ik geloof dat we dat moeten en zullen doen. En jullie, het Amerikaanse volk, zijn de reden.”

“Ik ben nog nooit zo optimistisch geweest over Amerika als vandaag”, aldus Biden. “Er is niets dat we niet kunnen doen als we het samen doen. En dat is wat je vanavond zal zien. Verhalen van gewone Amerikanen die buitengewone dingen doen. Dat is hoe we Amerika zullen vieren en Amerika respecteren en vertegenwoordigen tijdens onze tijd in het ambt. Amerika is gebouwd op fatsoen en waardigheid, op liefde en genezing, op grootsheid en goedheid, op mogelijkheden. Dat is het verhaal dat ons gidst, inspireert en samenbrengt, vandaag en altijd. Dank u voor deze eer. Ik zal jullie alles geven.”

Harris: “Zelfs in donkere tijden dromen we niet alleen, we doen”

Vicepresident Kamala Harris bracht een gelijkaardige boodschap, waarvoor ze dezelfde beelden gebruikte. Ze zei dat het een eer was om, op de schouders van haar voorgangers, hier te staan als vicepresident. “Dit moment is een belichaming van ons karakter als een natie. Het demonstreert wie wij zijn. Zelfs in donkere tijden, dromen wij niet alleen, we doen. Wij zien niet alleen wat geweest is, maar wat kan zijn. Wij mikken op de maan, en dan planten we er onze vlag op. We hebben lef, zijn onbevreesd en ambitieus. We zijn onverschrokken in ons geloof dat we zullen overwinnen, dat we zullen opstaan. Dit is Amerikaanse aspiratie.”

Foto: via REUTERS

“Midden in de Burgeroorlog zag Abraham Lincoln een betere toekomst en bouwde die. Midden in de Burgerrechtenbeweging vocht dr. King voor raciale en economische gerechtigheid. Amerikaanse aspiratie is wat de vrouwen van deze natie doorheen de geschiedenis dreef om gelijke rechten te eisen.” Dezelfde determinatie is nu te zien, volgens Harris. En het is die aspiratie en moed om verder te kijken dan de crisis, die Biden van het volk heeft gevraagd. Om te doen wat moeilijk maar goed is, om te verenigen, “te geloven in onszelf, het land en wat we samen kunnen doen”.

Oud-presidenten: “Moeten onze buur liefhebben”

Bijna aan het einde van het programma kwam een gezamenlijke vooraf opgenomen boodschap van oud-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama. “Ik denk dat het feit dat wij hier met z’n drieën staan te praten over een vreedzame machtsoverdracht de institutionele integriteit van ons land laat zien”, zei Bush, de enige Republikein in het gezelschap. “We moeten onze buur liefhebben.” Bush zei te duimen voor Bidens succes.

Ook Bill Clinton wenste Biden veel geluk. Volgens Clinton is dit een nieuw begin. “We moeten van ons paard komen, en de hand naar anderen reiken.”

Obama benadrukte het belang van luisteren naar andersdenkenden. “Een van mijn beste herinneringen aan de inauguratie was de gratie en de generositeit die president Bush me toonde en die Laura Bush aan Michelle toonde”, aldus Obama. “Het herinnerde me eraan dat we felle meningsverschillen kunnen hebben en toch het menselijke in elkaar kunnen zien. We hebben meer gemeen als Amerikanen dan wat ons verdeelt.”

De drie oud-president wensten Joe Biden veel geluk. “Jouw succes is het succes van het land. We duimen voor je en we zijn er voor je om te helpen, op een manier waarop we dat kunnen als burgers.”

De avond werd rond 22.00 uur plaatselijke tijd afgesloten met een groot vuurwerk, dat Joe Biden en first lady Jill Biden vanop het balkon van het Witte Huis bewonderden.