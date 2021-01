Drie soldaten omgekomen bij helikoptercrash in staat New York

Drie soldaten zijn woensdag omgekomen bij een helikoptercrash in de buurt van Rochester, in de Amerikaanse staat New York. Dat melden de plaatselijke ordediensten.

De lokale tv-zender WKBW berichtte, op basis van de sheriff van Monroe County, dat de crash gebeurde in Mendon, 20 minuten ten zuiden van Rochester, woensdag rond 18.30 uur plaatselijke tijd. De bemanning zou op een trainingsmissie geweest zijn.

Andrew Cuomo, gouverneur van New York, bevestigde via Twitter dat drie soldaten omkwamen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek.