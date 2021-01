Taxshift slaat gat van ruim half miljard in Vlaamse begroting

De taxshift van de regering-Michel was een aderlating voor Vlaanderen. In 2019 stegen de misgelopen inkomsten voor Vlaanderen tot 591 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft de hefbomen om de put te dempen, maar maakte daar geen gebruik van. Dat schrijft De Tijd donderdag, op basis van een studie van het Vlaamse departement Financiën en Begroting.

De taxshift van de regering-Michel beoogde een verschuiving van de belastingen op arbeid naar belastingen op kapitaal en consumptie. Een verhoging van de belastingvrije som en een aanpassing van de belastingtarieven en -schijven in de personenbelasting moesten werken lonender maken en de koopkracht van de Belg aanzwengelen. Vlaanderen en de andere gewesten heffen echter opcentiemen op de federale personenbelasting. Doordat de taxshift een knip zette in die belasting vallen de inkomsten uit de opcentiemen lager uit.

In 2016 bleven die minderinkomsten voor Vlaanderen beperkt tot 69 miljoen euro, maar in 2018 liepen ze op tot 388 miljoen. In 2019 volgde voor Vlaanderen de zwaarste dobber met bijna 600 miljoen aan misgelopen belastinginkomsten. “Die minderinkomsten zullen volgens ramingen van de FOD Financiën stijgen tot ruim 800 miljoen euro per jaar”, zegt coauteur Koen Algoed, secretaris-generaal bij het departement Financiën en Begroting.

“Vlaanderen kan taxshift ook terugdraaien”

Nu de Vlaamse begroting in 2021 door de coronafactuur afdaalt naar een tekort van 3,3 miljard was ruim een half miljard euro aan extra inkomsten welkom geweest. “Vlaanderen kan de taxshift ook terugdraaien door de opcentiemen te verhogen. Niemand verhindert dat”, zegt professor Publieke Financiën André Decoster (KU Leuven). “De autonomie betekent net dat je de mogelijkheid hebt om niet akkoord te gaan met wat federaal besloten is, maar Vlaanderen maakte vooralsnog geen gebruik van die bevoegdheid”, zegt Decoster.

Dat dat de begroting bezwaart, is een prijs die de N-VA en de Vlaamse regering - ook de huidige - willen betalen. “Ons land kent een hoge belastingdruk. Die verhogen lijkt me onverstandig”, zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).