Waarom lagere scholen geen afkoelingsperiode krijgen, maar middelbare scholen wél

Middelbare scholen sluiten de deuren in de week voor de krokusvakantie, kleuter- en lagere scholen niet. Volgens Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, is dat niet onlogisch. “Gemeenten zouden opvang moeten organiseren voor die kinderen, waar ze dan ook verschillende bubbels zouden vormen”, klinkt het.

In middelbare scholen geldt in de week voor de krokusvakantie afstandsonderwijs, dat kwam Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gisteren overeen met de koepels en vakbonden. “Een afkoelingsweek”, noemt Weyts dat. Door die leerlingen twee weken thuis te houden, krijgen scholen de kans om daarna virusvrij en met een schone lei te herbeginnen. Kleuter- en lagere scholen blijven echter wel gewoon open. Een opvallende beslissing, omdat ook daar de voorbije weken uitbraken zijn geweest met het coronavirus. Momenteel zijn er veertien basisscholen gedeeltelijk gesloten en vier volledig.

Volgens Lieven Boeve, de topman van het katholieke onderwijs, is dat niet onlogisch. “We hebben een kosten-batenanalyse gemaakt voor het basisonderwijs. Daaruit bleek dat het niet zeker is dat we veel winst zouden boeken als de gemeentes vervolgens opvang zouden moeten organiseren voor die kinderen: dan komen kinderen uit verschillende scholen en klassen dáár allemaal samen”, klonk het op Radio 1. De redenering is ook dat afstandsonderwijs veel moeilijker te organiseren valt voor kleuters en kleine kinderen.

Boeve deed wel een oproep om de regels in lagere scholen nog strikter te volgen, en om geen klassen te vermengen “door kinderen uit de lagere school bijvoorbeeld te laten voorlezen bij kleuters”.

“Bijdrage van onderwijs aan geheel van inspanningen”

Dat het secundair onderwijs wel de deuren sluit, is volgens Boeve dan weer de bijdrage die het onderwijs wil leveren aan “het geheel van inspanningen van de samenleving”. “Dit is een probleem van de hele samenleving en daarom komen deze maatregelen op het Overlegcomité, waar ook andere maatregelen kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een nieuw reisadvies.” Dat de samenleving ervoor kiest de scholen zo lang mogelijk open te houden, vereist dan ook een “gezamenlijke inspanning”, aldus Boeve.

Er komen ook geen nieuwe richtlijnen door de verspreiding van de Britse variant van het virus. “Alle maatregelen die we nemen voor de ‘gewone’ corona-variant, werken ook tegen de Britse variant”, zegt Boeve. Hij wees er op dat het onderwijs al enkele maanden onder een heel streng regime functioneert. “Het aantal besmettingen in het onderwijs is bovendien erg klein, besmettingen vinden vaak plaats binnen het gezin. Maar als het volgende week anders is, moeten bijkomende maatregelen genomen worden. Dankzij de bijgestelde teststrategie kunnen we besmettingen op scholen ook snel op het spoor komen. Zo gaan we nog meer inzetten op sneltesten, bij de minste indicatie.”