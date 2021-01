Spaanse kranten zien einde van Zinédine Zidane naderen na bekeruitschakeling: “Niemand ontsnapt aan deze vernedering”

Real Madrid werd woensdagavond uit de Copa del Rey gekegeld door Alcoyano (2-1), een derdeklasser. Zinédine Zidane wilde na afloop niet over een afgang spreken. “Dit zijn dingen die gebeuren”, vond de Fransman. De Spaanse kranten denken daar anders over en geloven dat het einde van Zidane als coach van Real Madrid bijna voorbij is.

“Niemand ontsnapt aan deze vernedering”, kopte Marca na de nederlaag van Real Madrid tegen Alcoyano. Ook bij AS spraken ze van een vernedering. De Spaanse krant meent te weten dat de positie van Zidane na de uitschakelingen in de beker en de Supercup en twee gelijke spelen in de competitie (opnieuw) ter discussie komt te staan.

Foto: RR

Ook bij Marca menen ze te weten dat dit weleens de nederlaag te veel zou kunnen zijn voor Zidane. “Normaal maken ze in Madrid de balans pas aan het eind van het seizoen, maar door de mislukkingen van deze week zou dat eerder kunnen gebeuren. Er werd vaak naar de spelers gekeken, maar de laatste tijd gaan de blikken steeds meer richting Zidane. Hij heeft zich al uit veel crisissen gereden, maar geen enkele was zo diep als deze.”