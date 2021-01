Pep Guardiola vreest voor spierblessure bij Kevin De Bruyne: “Dat gebeurt als je zo veel wedstrijden speelt”

Manchester City-coach Pep Guardiola vreest dat zijn aanvoerder Kevin De Bruyne een spierblessure in zijn been heeft opgelopen in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa. De Rode Duivel ging woensdag op het uur noodgedwongen naar de kant. “Kevin legde zijn hand op zijn been, dus ik denk dat het een spierblessure is. Het is normaal. Deze dingen gebeuren met deze hoeveelheid wedstrijden”, zei Guardiola na de wedstrijd.