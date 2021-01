De opvallendste momenten van Bidens inauguratie: Bernie Sanders gaat viraal met zijn outfit, Lady Gaga maakt indruk

20 januari 2021 duikt de geschiedenisboeken in als de dag waarop de Verenigde Staten en de wereld Joe Biden verwelkomden als president. Zijn eedaflegging was uniek: sober, met mondmaskers en zonder de aftredende president. Bekijk hier de hoogtepunten van de inauguratie.

Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident ooit in de geschiedenis van het land. Ze is ook meteen de eerste zwarte en persoon van Aziatische komaf die de eed mag afleggen. Gehuld in een paars ensemble maakte ze meteen duidelijk waar ze voor staat: eenheid. Lees hier waarom Harris voor paars koos.

Amanda Gorman greep naar de keel met haar gedicht ‘The hill we climb’. De 22-jarige dichteres schreef het stuk na de aanval op het Capitool. Haar indrukwekkende performance bleef niet onopgemerkt.

Lady Gaga, met een gigantische broche van een vredesduif, zong vol overgave het volkslied.

Ook Jennifer Lopez mocht zingen. Ze bracht een klassieker, maar had ook nog boodschap in het Spaans: “Een natie onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor iedereen.”

Bernie Sanders en z’n wanten. De senator ging viraal met zijn fashion statement. Het beeld van de verkleumde senator is voer voor heel wat memes.

Bekijk hier integraal de eerste speech van Biden als president.