Basisschool in Bekkevoort sluit de deuren nadat Britse coronavariant is vastgesteld

Bekkevoort - De vrije basisschool ‘t Scholeke in Molenbeek-Wersbeek, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Bekkevoort, sluit de deuren nadat twee besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Eén leerling en één personeelslid raakten besmet, bij beiden gaat het om de meer besmettelijke Britse variant. Dat bevestigt schepen van onderwijs Nathalie Weckx (Ons Dorp).

Sinds vorige week dinsdag is het besmette personeelslid al afwezig, maar omdat er deze week een leerling positief testte op het coronavirus, is het Agentschap Zorg en Gezondheid tussengekomen.

“Omdat het zo’n kleine school is, met een kleine 100 leerlingen, is er besloten om de volledige school te sluiten”, vertelt Weckx. “Er wordt bovendien gewerkt met graadklassen, dus het eerste en tweede leerjaar zitten samen, het derde zit samen met het vierde en het vijfde met het zesde. En in de namiddagen helpen de kleuters in de klassen. Dus er is best wel wat contact tussen de leerlingen.”

De school blijft alvast tot en met morgen/vrijdag gesloten. Alle leerlingen moeten tot en met zondag in quarantaine blijven, hun ouders of broers en zussen die naar een andere school gaan, moeten dat niet. Woensdag zijn nog twee klassen en een aantal leerkrachten getest, de resultaten daarvan worden donderdag/vandaag of vrijdag verwacht. Daarna wordt de situatie verder geëvalueerd.