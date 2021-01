Zware storm veroorzaakt watersnood in Verenigd Koninkrijk

Een zware storm heeft op meerdere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk geleid tot overstromingen. De bewoners van zo’n 2.000 woningen in het gebied Greater Manchester worden geëvacueerd, berichtten Britse media. Inwoners hebben daar naast watersnood ook te maken met zware sneeuwval.

Op tal van plaatsen in Engeland en Wales zijn vanwege de storm Christoph overstromingswaarschuwingen afgegeven. Ook ligt het treinverkeer plat tussen grote steden in het noorden van Engeland. De autoriteiten verzekeren inwoners volgens de BBC dat ze ondanks de lockdown vanwege het coronavirus hun huizen mogen verlaten als sprake is van een noodsituatie.

Op sociale media spreken mensen hun verbazing uit over de combinatie van extreme weersomstandigheden. Britse media publiceren beelden van ondergelopen straten en mensen die door een sneeuwstorm ploeteren. In Wales moeten volgens Sky News alle inwoners van het dorp Bangor-on-Dee een veilig heenkomen zoeken. De politie heeft mensen daar opdracht gegeven naar een school te gaan en er te wachten op redding.