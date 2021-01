Gezin van vier bevangen door CO-intoxicatie in Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek is donderdagochtend een gezin van vier bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Beide ouders en de twee dochters werden in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Oorzaak van de koolstofmonoxydevergiftiging was de slecht werkende waterverwarmer in de keuken. Dat meldt de Brusselse brandweer.

“Omstreeks 03.45 uur vanochtend werd aan de noodcentrale een ziekenwagen gevraagd voor een bewusteloze persoon in de Milcampslaan in Schaarbeek”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Door de bevraging kwam onze operator tot de bevinding dat het om een CO-vergiftiging zou kunnen gaan, en onmiddellijk werd de nodige hulp uitgestuurd.”

Ter plekke werd het appartement op het gelijkvloers meteen verlucht maar zelfs na de verluchting werd er nog CO gemeten. De vier leden van het gezin bleken allemaal geïntoxiceerd en werden met twee MUG-teams en drie ziekenwagens overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder van het gezin was er het ergst aan toe maar in de loop van de ochtend verbeterde de toestand van alle gezinsleden.

“De andere appartementen en bewoners werden tevens gecontroleerd op CO, maar daar was alles safe”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “Oorzaak van de vergiftiging was de slecht werkende waterverwarmer in de keuken. De waterverwarmer en de gasteller werden verzegeld door Sibelga. Gelukkig werd er iemand wakker in de loop van de nacht, anders had dit incident op een tragische wijze kunnen aflopen. We benadrukken nogmaals het belang van het plaatsen van een conform apparaat door een erkende technieker, regelmatig onderhoud en verplichte controle door een bevoegde persoon en het voorzien van ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Een goede afvoer van de verbrandingsgassen is tevens primordiaal.”