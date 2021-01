Melania Trump laat duidelijk zien dat het genoeg is geweest voor haar

In de vier jaar dat Donald Trump president was, was er één constante: de opvallende manier waarop zijn vrouw Melania met hem omging. Ook tijdens zijn laatste uurtjes als president liet ze zich gelden. Terwijl Trump vriendelijk wuift naar de toeschouwers, kan het Melania schijnbaar niets meer schelen en stapt ze resoluut door naar de auto.

