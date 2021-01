Aartsvijand opgelucht dat ‘Tiger King’ Joe Exotic geen gratie kreeg, maar “ik voel me nog niet veilig”

Carole Baskin, de vrouw die in de Netflix-documentaire ‘Tiger King’ afgeschilderd werd als het grote booswicht in het verhaal van zoo-eigenaar Joe Exotic, is opgelucht dat haar aartsvijand geen gratie heeft gekregen van de Amerikaanse Donald Trump.

Joe Exotic – echte naam Joseph Maldonado-Passage – zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit voor het plannen van de moord op Baskin, en voor mishandeling van de tijgers in zijn zoo in Oklahoma. Hij had een gratieverzoek ingediend bij president Trump, maar stond niet op de lijst die woensdag bekend werd gemaakt. Nochtans was Exotic zo zeker dat hij vrijgelaten zou worden, dat hij al een limousine had geregeld om hem op te halen aan de gevangenis in Texas.

Het feit dat Exotic niet vrijgelaten wordt, is een opluchting voor Baskin. “We vreesden al sinds de eerste dag dat hij in de cel zit dat hij een presidentieel pardon zou krijgen”, zegt ze. “De media bleven ons ook constant vragen of daar bang voor waren. Dat maakte het heel, heel moeilijk. Daarom ben ik blij dat het afgelopen is.”

Toch vreest Baskin nog steeds voor haar veiligheid. “Joe kan nog altijd afmaken wat hij van plan was, zeker nu hij toch al in de cel zit en geen reden heeft om het niet te doen. En er zijn ook nog andere mensen in deze industrie – slimmer en gevaarlijker dan Joe – die me iets aan zouden kunnen doen.”