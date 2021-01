Zware inbraak in bestelwagen kost poortenbouwer Dirk (56) zeker 10.000 euro: “2021 is alweer om zeep. En dat na een rampjaar door corona”

Een inbraak in zijn bestelwagen werpt nu al een donkere schaduw over 2021 voor garagepoortenbouwer Dirk Vinckier (56) uit Houthulst. “Er werd voor meer dan 6.000 euro geroofd en met alle schade en werkverlet erbij kom ik aan 10.000 euro”, zegt Dirk. “En dat komt bovenop het rampjaar 2020. Door corona bleef ik met verschillende bestelde poorten achter.”

Het was flink schrikken toen Dirk donderdagochtend om 7 uur wou vertrekken naar een klus in De Haan. Toen hij naar zijn bestelwagen wandelde, die geparkeerd stond in de Poelkapellestraat, zag hij hoe ...