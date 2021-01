Dodentol van enorme gasexplosie in Madrid loopt op: 4 slachtoffers

De balans van de enorme explosie die woensdag een gebouw in het centrum van Madrid verwoestte, is tot vier doden opgelopen na het overlijden van een zwaargewonde priester woensdagnacht, zo hebben de religieuze autoriteiten donderdag gemeld. De explosie was aan een gaslek te wijten.

De 36-jarige geestelijke, die in juni 2020 tot priester was gewijd, was een van de elf gewonden van de ontploffing, die een gebouw van een parochie vernielde waar priesters woonden. De priester was gewond naar het ziekenhuis overgebracht en bezweek er in de loop van de nacht, deelde het aartsbisdom van Madrid mee.

Twee mannen die op straat liepen en iemand die een verwarmingsketel herstelde in het gebouw, kwamen ook om het leven bij de explosie, lieten de autoriteiten weten, die eerst verkeerdelijk gemeld hadden dat een 85-jarige vrouw onder de slachtoffers was. De Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken preciseerde van zijn kant dat een van de slachtoffers een 47-jarige Bulgaar was.

Zes verdiepingen en de voorgevel van het gebouw werden vernield door de kracht van de explosie. In het woonzorgcentrum en de school die ernaast liggen, raakte niemand gewond.