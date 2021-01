Russische dienstplichtige die acht collega-soldaten vermoordde veroordeeld tot 24 jaar cel: “Maar ik kon niet anders, ik bevond me in de hel”

Een Russische militaire rechtbank heeft een dienstplichtige die in oktober 2019 acht mensen doodde op een Siberische militaire basis donderdag veroordeeld tot 24 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Ramil Chamsoutdinov opende in oktober 2019 het vuur tijdens zijn wachtdienst op de militaire basis waar hij in dienst was. Daarbij kwamen acht militairen om het leven, onder wie twee officieren. Twee anderen raakten gewond. Hij werd door een militaire rechtbank in het oostelijke Tchita veroordeeld tot “24 jaar en 6 maanden in een inrichting met een streng regime”.

De jongeman, 19 jaar op het moment van de feiten, bevestigde enkele weken na het incident dat hij gedreven werd door “de hel van de ontgroening” die hij toen doormaakte in het leger. “Ik heb spijt dat ik me niet heb kunnen beheersen en zo’n vergaande maatregel heb genomen, maar ik had geen keuze”, pleitte hij in een open brief, die op sociale media verspreid werd. Hij zei dat hij “zich in de hel bevond”.

Ontgroening

In de details die de Russische media over de ontgroening verspreidden, werd uitgelegd dat hij regelmatig werd gemarteld, en dat zijn telefoon en geld in beslag werden genomen toen hij op de eenheid aankwam.

De ontgroening was in de jaren 90 een van de grootste problemen in het Russische leger, maar de situatie is de laatste jaren duidelijk verbeterd. Toch zijn ontgroeningsrituelen volgens ngo’s die zich inzetten voor mensenrechten er nog steeds gebruikelijk. Een groot deel van de bevolking probeert net daarom aan de dienstplicht te ontsnappen.