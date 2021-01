Hoopgevende woorden van Biden, maar zadelde Trump hem op met een onmogelijke opdracht?

De Verenigde Staten verenigen. Dat is het doel van kersvers president Joe Biden, zo maakte hij wel heel duidelijk in zijn inauguratiespeech. Maar hoe moeilijk is dat in een gepolariseerd land als het zijne? “Hij zal de Republikeinse partij nooit helemaal mee krijgen. Dat hoort ook zo in een democratie”, zegt Amerikakenner Bart Kerremans.