Deliveroo-jassen en ‘leenhonden’: Nederlanders nu al op zoek naar achterpoortjes om de avondklok te omzeilen

Een eventuele avondklok beroert de gemoederen in Nederland. “Niemand wil een avondklok, niemand staat erbij te juichen”, zei ontslagnemend premier Rutte woensdag tijdens een persconferentie. Of die er komt, hangt af van de stemming in de Kamer donderdag. Opvallend is wel: een aantal Nederlanders zijn nu al op zoek naar achterpoortjes.