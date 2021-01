Scholen vinden amper besmettingen met Britse variant: hebben we hem overschat?

De ene na de andere school sluit uit vrees voor een corona-uitbraak. Maar als er al besmettingen zijn, dan blijkt het in de meeste gevallen over de ‘gewone’ variant te gaan. Van de Britse variant, waar zo voor werd gevreesd, zijn amper besmettingen te vinden. Is de Britse variant dan minder besmettelijk dan we gevreesd hadden?