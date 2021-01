Ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen schrapt 400 banen

Tienen - Op een bijzondere ondernemingsraad donderdag heeft de directie van Bosch Tienen een grote herstructurering aangekondigd. Dat melden de vakbonden.

Het bedrijf wil overgaan tot het schrappen van 400 banen, waarvan 158 bedienden en 242 arbeiders. “Dat komt neer op zowat de helft van het personeel”, zegt Sven Desmedt, secretaris van de liberale vakbond ACVLB. “Het personeel is zwaar aangeslagen.”

“Dit nieuws komt onverwacht. Er waren wel een aantal mensen op technische werkloosheid gezet, maar dit slaat in als een bom”, vertelt ook Leen Vanderhulst, vakbondssecretaris bij het ACV. “Er zijn momenteel nog 863 mensen in dienst bij Bosch Tienen. Het gaat dus echt om bijna een halvering van het aantal werkkrachten in het bedrijf.” Alle ontslagen zouden dus ook in die vestiging vallen.

Bosch zegt dat deze zware schrapping van het personeel nodig is wegens de grote interne en externe concurrentie. Volgens de directie is de productie van de wisarm niet meer winstgevend. Er zit volgens hen enkel nog toekomst in de rubberafdeling en het inzetten op de geautomatiseerde wisbladen.

“De werknemers die dat wensen, zullen geïnformeerd worden bij de aanvang van hun shift”, aldus Sven Desmedt. “Het personeel legt alvast het werk neer tot en met zondag zodat alles wat kan bezinken. De directie heeft het engagement gegeven om deze dagen te betalen. Vanaf volgende week starten we de gesprekken met de directie.”

Het sociaal overleg zal plaatsvinden volgens de regels van de wet-Renault.