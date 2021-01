Brand uitgebroken bij grootste vaccinproducent ter wereld

In het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld, woedt donderdag een brand. Dat berichtten lokale media. Het instituut, gelegen in Pune in het westen van India, maakt met name het Covishield-coronavaccin, ontwikkeld door AstraZeneca en Oxford University.

De brand brak donderdagnamiddag (plaatselijke tijd) uit, meldt het Indiase nieuwsagentschap ANI. Volgens de televisiezender Times Now woedt het vuur in een gebouw dat nog in aanbouw is. De Indiase televisiezenders toonden een enorme grijze rookwolk boven het productieterrein.

In het instituut worden miljoenen dosissen van vaccins tegen Covid-19 geproduceerd. Volgens lokale media wordt de productie echter niet getroffen door de brand. De lokale tv-zender NDTV zei dat het onwaarschijnlijk is dat het vuur de productie van het coronavaccin zou belemmeren.