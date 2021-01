Aantal patiënten op intensieve zorg op laagste niveau sinds midden oktober

Op de afdelingen intensieve zorg van de Belgische ziekenhuizen lagen woensdag 336 patiënten met Covid-19. Het gaat om een daling met 7 procent ten opzichte van vorige week woensdag (360) en het laagste aantal sinds 15 oktober (327). De bezettingsgraad van de bedden op intensieve zorgen ligt daarmee op 17 procent. Dat blijkt donderdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bleef woensdag ten opzichte van een week eerder stabiel op 1.937. Vanaf 14 tot en met 20 januari kwamen er dagelijks gemiddeld 123 bij, 2 procent minder dan in de voorgaande week.

De nieuwe besmettingen met het coronavirus blijven eveneens licht dalen. Vanaf 11 tot en met 17 januari werden gemiddeld 1.973 gevallen per dag geregistreerd. Dat is 6 procent minder dan in de zeven dagen voordien. Ten opzichte van de vorige week stegen de besmettingen wel licht in Henegouwen en Limburg. In de overige provincies blijft het aantal nieuwe besmettingen afnemen.

De incidentie - het aantal bevestigde coronabesmettingen per 100.000 inwoners - komt tijdens de twee weken vanaf 4 tot en met 17 januari voor heel België uit op 248. Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten met het coronavirus - gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames ligt op 1,027. Om het aantal gevallen van COVID-19 terug te dringen, is een reproductiegetal onder de 1 nodig. Het reproductiegetal op basis van het aantal nieuwe gevallen bedraagt nu 0,976.

Vanaf 14 tot en met 20 januari bezweken dagelijks gemiddeld net geen 49 mensen aan COVID-19. Dat is een vermindering van 11 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in ons land nu al 684.256 bevestigde besmettingen gemeld. Het totale dodental ligt op 20.572.