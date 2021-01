Hoe Bernie Sanders de show stal met zijn wanten

Een dikke jas in plaats van een geklede mantel, wollen wanten en wat post onder de arm: Bernie Sanders stal op zijn eigen manier de show tijdens de eedaflegging van president Joe Biden.

Dat het koud was in Washington D.C. toen Joe Biden werd ingezworen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Bernie Sanders, de laatste rivaal van Biden in de race naar de nominatie van Democratische presidentskandidaat, was als een van de weinige aanwezigen goed voorbereid op de koude. De senator uit Vermont had een dikke winterjas aangetrokken en opvallende wollen wanten, wat in contrast stond met de andere, iets meer opgeklede gasten. Hij arriveerde bovendien op het Capitool met wat post onder de arm. Dat lokte op sociale media al snel grappen uit, alsof de inauguratie van Biden niet het enige was dat die dag op de agenda van Sanders stond, maar slechts een tussenstop op weg naar het postkantoor of een volgende afspraak.

Al is het vooral een foto van Sanders tijdens de ceremonie, een beetje onderuitgezakt op zijn stoel en met de armen gekruist om zichzelf warm te houden, die viraal gaat. Op sociale media verschenen al een resem memes waarbij de senator werd gefotoshopt in historische beelden en populaire films. Bernie in de The breakfast club, in een schilderij van Edward Hopper, op de troon van Game of thrones, in de situation room van het Witte Huis tijdens de raid op Osama Bin Laden of naast Kurt Cobain op het podium tijdens de legendarische sessie van MTV Unplugged.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Op modewebsites wordt Jen Ellis, de ‘ontwerpster’ van zijn opvallende wanten aan het woord gelaten. Die zijn overigens gemaakt met wol van afgedankte truien en gevoerd met fleece van gerecycleerde plastic flessen. Ellis, een leerkracht uit Vermont, gaf de wanten enkele jaren geleden cadeau aan de linkse senator, die ze meermaals heeft gedragen tijdens zijn campagne. Ook Sanders zelf heeft ondertussen gereageerd op de aandacht voor zijn vestimentaire keuzes. ‘In Vermont weten we wat koude is en houden we ons niet bezig met wat mode is, we willen het gewoon warm hebben’, klonk het in een reactie aan televisiezender CBS.

More Bernie memes because why not? 🤣 pic.twitter.com/VMVcIF4vv2 — Natasha 𓇼 (@ndelriego) January 21, 2021