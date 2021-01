Parket-generaal vraagt parlement om onschendbaarheid van Dries Van Langenhove op te heffen

Het parket-generaal van Oost-Vlaanderen heeft het parlement gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid van Kamerlid Dries Van Langenhove op te heffen. Dat meldt VRT NWS en werd bevestigd aan onze redactie. Naar Van Langenhove loopt een onderzoek naar mogelijke inbreuken op de racismewet en de wapenwet.

Het gerecht in Oost-Vlaanderen voerde ruim twee jaar een onderzoek naar Dries Van Langenhove, de oprichter van de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden. Het onderzoek begon naar aanleiding van een reportage van de VRT, waarin te zien was hoe de leden van de groep in gesloten chatgroepen racistische, antisemitische en seksistische afbeeldingen met elkaar delen.

Vlak voor de zomer werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

Onschendbaarheid

Intussen is Van Langenhove Kamerlid. Hij werd verkozen op een lijst van Vlaams Belang. Hij geniet dus in principe parlementaire onschendbaarheid, waardoor hij niet voor de rechter kan worden gebracht. De Kamer heeft nu een brief ontvangen van de procureur-generaal van Oost-Vlaanderen met daarin de vraag om de onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen. Daarin wordt geen naam vernoemd, maar het gaat wel degelijk om Van Langenhove.

De kwestie kan in principe vanaf volgende week besproken worden in de Commissie Vervolgingen van de Kamer, maar omdat de leden van die commissie het dossier eerst moeten kunnen bestuderen, komt de zitting van volgende week wellicht nog te vroeg. Na de bespreking van het dossier kan de Commissie Vervolgingen Van Langenhove horen, waarna ze een aanbeveling kan doen in het parlement. Die moet dan met een gewone meerderheid beslissen over de opheffing van de onschendbaarheid.

Dries Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In december zei hij nog te hopen op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.

“Kijk er naar uit mijn naam te zuiveren”

In een reactie aan onze redactie laat Van Langenhove weten op de hoogte te zijn van de vraag van het parket-generaal. Meer nog, hij lijkt er blij mee te zijn. “Ik verneem dat het parket van Oost-Vlaanderen me alsnog wil proberen vervolgen. Ik heb al gevraagd om mijn ‘parlementaire onschendbaarheid’ op te heffen. Ik heb namelijk niets te verbergen en bovendien staat er niets strafbaar in het dossier”, klinkt het. “Ik kijk er naar uit dat ik eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank, waar ik hopelijk - in tegenstelling tot in de media - wel een eerlijke kans zal krijgen.”

