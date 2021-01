Joe Biden maakt ambitieuze strategie tegen coronavirus bekend: “Het gaat allemaal veranderen”

De regering-Biden heeft donderdag een gedetailleerd stappenplan bekendgemaakt om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. Het plan, dat op de wetenschappelijke expertise is toegespitst, omvat een verhoging van de vaccinaties en van de testen op een moment dat de pandemie volgens de nieuwe president haar “dodelijkste” fase ingaat.

Biden zal volgens hoge functionarissen meteen tien decreten en andere richtlijnen ondertekenen om deze nationale strategie te lanceren, die naar de mening van talrijke deskundigen pijnlijk afwezig was onder zijn voorganger Donald Trump.

“Gedurende bijna een jaar konden de Amerikanen geen enkele strategie laat staan een globale aanpak tegen Covid zien bij de federale regering”, zei Jeff Zients, die het antwoord van de nieuwe regering op de pandemie coördineert. “Met het aantreden van president Biden gaat dat allemaal veranderen”, zei hij aan de pers.

Sneller vaccineren en virus vertragen

Het plan wil de vaccinatiecampagne versnellen en de besmettingen afremmen met mondmaskerdracht en testen. Het wil ook de noodhulp verhogen en een beroep doen op spoedwetgeving om de industriële productie te verhogen, scholen en winkels veilig te heropenen, en de meest kwetsbare mensen te beschermen. De regering-Biden wil 1.900 miljard dollar aan het Congres vragen, waarvan 20 miljard voor de vaccins en 50 miljard voor coronatests.

De Verenigde Staten telden tot nu toe ruim 405.600 doden door Covid-19, het hoogste aantal in absolute cijfers. In verhouding tot de bevolking hebben sommige andere landen meer doden, zoals België, Italië of Groot-Brittannië.