Didier Lamkel Zé is helemaal terug, maar niet elke ploegmaat is daar even blij mee: “Zoiets moet je niet laten sudderen”

Bij Antwerp zullen ze blij zijn, want Didier Lamkel Zé is nog eens positief in het nieuws gekomen. Woensdagavond mocht hij nog eens starten tegen Cercle Brugge en scoorde hij meteen het enige doelpunt. Al werd zo ook duidelijk dat de club voor een nieuw probleem staat: de Kameroener blijkt het dusdanig verkorven te hebben in de groep dat slechts het handjevol spelers dat nog achter hem staat, hem kwam feliciteren. De rest vierde niet mee, clubmonument Ritchie De Laet draaide zich zelfs gewoon om. Hoe kan Antwerp die tweespalt oplossen?