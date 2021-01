Dokter schrijft politieagente ziek zodat ze in het geheim kunnen afspreken

Tienen / Brussel - Een arts uit Tienen en een politieagente zijn in de Leuvense strafrechtbank in eerste aanleg veroordeeld tot acht maanden cel met probatie-uitstel voor valsheid in geschriften. De dokter had de politieagente ziek geschreven om met haar een buitenechtelijke relatie te kunnen onderhouden.

E.P. en N.F. waren beiden getrouwd maar onderhielden gedurende acht jaar een buitenechtelijke seksuele relatie. Om ongemerkt afspraakjes te kunnen maken, schreef dokter E.P. de vrouw, een politieagente bij de zone Brussel-Noord, ziektebriefjes voor. Hierdoor kon ze met behoud van een vergoeding daten met haar minnaar. Ook liet de vrouw zich drie keer sociaal verlof voorschrijven om zogezegd voor haar zieke zoon te zorgen. Op een bepaald moment kregen haar oversten in het politiekorps argwaan. Er volgde een opsporingsonderzoek. Het politiekorps stelde zich burgerlijke partij.

Tijdens het onderzoek stelden de speurders vast dat de tortelduifjes elkaar seksueel getinte sms-berichten stuurden. Voorts bleek dat haar afwezigheden niet altijd gewettigd waren. Voor de vermeende misdrijven rond de opname van het sociaal verlof werd de vrouw deels vrijgesproken omdat haar zoon wel degelijk niet aanwezig was op school.

Sanctie

Voor de feiten van valsheid in geschriften zijn E.P. en N.F. elk veroordeeld tot acht maanden cel met probatie-uitstel en 1.600 euro boete. De politiezone Brussel-Noord kreeg een schadevergoeding van 2.000 euro. E.P. haalde ruim dertien jaar geleden het nieuws toen hij veroordeeld werd voor onopzettelijke doding van een vrouw uit Tienen. De toen 33-jarige Bernadette Wilmots stierf na de uitvoering van een liposuctie door P. Bleek dat het slachtoffer te veel Xylocaïne ingespoten had gekregen. De vrouw ontwaakte niet meer uit haar coma in het Heilig Hartziekenhuis. Ook de echtgenote van P. werd veroordeeld omdat ze geholpen had tijdens de uitvoering van de ingreep.