Zware aardbeving tussen Indonesië en Filipijnen

De Talaudeilanden, een eilandengroep tussen Indonesië en de Filipijnen, zijn getroffen door een aardbeving van 7,1 op de schaal van Richter. Dat bericht het Indonesische agentschap voor meteorologie en geofysica, dat eraan toevoegt dat er geen tsunamigevaar is. Er zou geen sprake zijn van grote schade, maar deskundigen waarschuwen wel voor naschokken.

De aardbeving vond plaats omstreeks 19u23 lokale tijd (12u23 onze tijd). Het epicentrum bevond zich zo’n 134 kilometer ten noordoosten van Melonguane in de provincie Noord-Sulawesi, voegde het agentschap eraan toe.

De beving zou ook in de nabijgelegen Filipijnen gevoeld geweest zijn, onder meer in Mindanao en in de metropool Davao City, de grootste stad van de eilandengroep.

De Talaudeilanden herbergen zo’n 80.000 inwoners en liggen zo’n 300 kilometer ten noordoosten van Sulawesi, waar een aardbeving met een kracht van 6,2 vorige week het leven kostte aan meer dan negentig mensen.