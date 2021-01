Man riskeert jaar cel voor poging doodslag op Grote Markt van Ieper

Een man moet zich voor de Ieperse correctionele rechtbank verantwoorden omdat hij een rivaal heeft proberen aanrijden. De beklaagde was kort voordien zelf aangevallen door diezelfde man. Hij was jaloers omdat hij een afspraakje had met zijn ex-vriendin. Hij belaagde de vrouw al maanden.

De feiten dateren van 11 oktober. Na een avondje uit zaten de 27-jarige S.M. en zijn date in zijn wagen een pita te eten toen B.R., de 31-jarige ex-vriend van het meisje, plots opdaagde. De relatie was al meer dan een jaar geleden beëindigd, maar de man bleef haar lastigvallen. Hij was razend omdat ze met een andere man op stap was en deelde aan beiden rake klappen uit, maar het koppel slaagde erin om weg te rijden.

In plaats van aangifte te doen bij de politie, reden S.M. en het meisje echter naar de Grote Markt in Ieper. Daar werkte hun aanvaller in een brasserie. “Mijn cliënt wou beelden maken van de nummerplaat van zijn wagen”, zo stelde de advocaat van S.M. Maar daar hechtte het openbaar ministerie weinig geloof aan, want hij had eerder al een airsoftgeweer uit zijn koffer gehaald.

“Op camerabeelden is te zien hoe B.R. het duo in de gaten kreeg en op hen afkwam”, aldus de procureur. “Daarop vuurde de eerste beklaagde met het airsoftgeweer naar de andere. Er ontstaat een schermutseling. S.M loopt naar zijn wagen en rijdt recht naar B.R. Die neemt een verkeersbord en slaat daarmee op de auto.”

Beiden werden opgepakt en zaten een tijdlang in voorhechtenis. Voor de poging doodslag riskeert S.M. een celstraf van een jaar, waarvan alleen de voorhechtenis effectief en de rest met uitstel. Voor opzettelijke slagen en verwondingen, maar ook voor belaging van zijn ex, riskeert B.R. een celstraf van 18 maanden.

Vonnis op 18 februari.