Manchester City opnieuw getroffen door corona: topspits Sergio Agüero legt positieve test af

Sergio Agüero (32) heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Argentijnse aanvaller van Manchester City donderdag bekendgemaakt op Twitter.

Een tiental dagen geleden ging Agüero in zelfisolatie na contact met een persoon die besmet was met het coronavirus. Hij legde toen een negatieve test af. De laatst uitgevoerde test bleek echter positief. “Ik had enkele symptomen en ik volg het advies van de dokter om te herstellen”, aldus Agüero donderdag.

Manchester City is één van de zwaarst getroffen teams in de Premier League, sinds Kerstmis legden minstens negen spelers een positieve coronatest af. Behalve Agüero raakten ook Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer en Tommy Doyle besmet met het coronavirus.

Vanwege blessureleed kent Agüero een moeilijk seizoen. Hij trad tot dusver in slechts negen wedstrijden aan. Daarin scoorde hij twee keer.