Federale regering overweegt geen juridische stappen tegen Pfizer

De federale regering is niet van plan om juridische stappen te ondernemen tegen farmabedrijf Pfizer vanwege de vertraagde leveringen van zijn coronavaccin. “Er moet transparantie en duidelijkheid zijn, maar ik ben er niet van overtuigd dat een juridische strijd openen de oplossing is”, zei premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer.

Pfizer moest sinds vorige week twee keer aankondigen dat het de beloofde vaccinleveringen in Europa tijdelijk iets moet terugschroeven. De vaccinatiecampagne staat daardoor in veel landen noodgedwongen even op een lager pitje, ook in ons land. Italië dreigt intussen met rechtszaken tegen de farmagigant, kondigde de coronacommissaris van de Italiaanse regering gisteren/woensdag aan.

“Niet de oplossing”

De Belgische regering is dat niet van plan, zei premier Alexander De Croo donderdag in de Kamer, waar hij van zowat alle fracties vragen kreeg over de coronacrisis. “Ik denk dat, wetende welke samenwerking we nodig zullen hebben om deze marathon tot een goed einde te kunnen brengen, het laatste wat we nu moeten doen is met getrokken messen tegenover elkaar staan”, zei hij. “Er moet transparantie en duidelijkheid zijn, rekenschap moet afgelegd kunnen worden. Maar ik ben er niet van overtuigd dat een juridische strijd openen de oplossing is.”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, die samen met De Croo ondervraagd werd in de Kamer, wil Italië procederen omdat het land niet voldoende vaccins in voorraad heeft om de mensen die al een eerste inenting kregen ook een tweede spuitje te geven. “Dat zal niet onze situatie zijn”, verzekerde hij. De mensen die begin deze maand werden ingeënt krijgen vanaf volgende week hun tweede vaccin. Daarvoor is voldoende stock voorzien in de hub-ziekenhuizen, klonk het.