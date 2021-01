Franse president wil maaltijd aan 1 euro en “psy-cheque” voor studenten

De Franse president Emmanuel Macron heeft er donderdag in een dialoog met studenten voor gepleit dat ze minstens één keer per week naar de universiteitsbanken kunnen terugkeren en twee maaltijden per dag voor telkens één euro kunnen krijgen.

“Een student of studente heeft het recht 20 procent van zijn of haar tijd fysiek les te krijgen, dus één dag op de vijf”, zei Macron op de universiteit Paris-Saclay. Op die manier is er volgens hem niet te veel volk op de campus en kan er voldoende afstand worden gehouden.

Het staatshoofd erkende dat het “vrij ingewikkeld” is om in de praktijk te brengen, maar hij heeft vertrouwen in de leiding van de universiteiten. “Ik wil dat de regel eenvoudig is, hij wordt voorbereid met de universiteiten.”

“Psy-cheque”

Macron kondigde aan dat alle studenten twee keer per dag een maaltijd voor de prijs van 1 euro in de universiteitsrestaurants zullen krijgen om hen te helpen in de crisis van de Covid-19-pandemie. Tot nu toe kregen alleen beursstudenten één maaltijd per dag voor 1 euro.

Voorts wordt vanaf 1 februari een “psy-cheque” ter beschikking gesteld van studenten die zich slecht of ontredderd voelen in deze coronatijden en een psycholoog of psychiater willen raadplegen.