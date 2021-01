Alle hens aan dek bij organisatoren door stormloop op kampen voor de krokusvakantie, maar zullen ze mogen doorgaan?

Ouders snakken ernaar hun lagereschoolkinderen straks tijdens de krokusvakantie op kamp te sturen. Al was het maar om hen even in een andere omgeving los te laten. Dat verklaart de rush op de krokuskampen, waarvan er al veel volzet zijn. De organisatoren kijken al volop of ze nog extra kampen kunnen organiseren om aan de vraag te voldoen, maar vrijdag kan alles nog veranderen. “Nee, voor ons is dat niet makkelijk werken.”