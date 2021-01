Crystal Palace haalt in Duitsland nieuwe concurrent van Benteke en Batshuayi

Crystal Palace huurt aanvaller Jean-Philippe Mateta (23) de komende 18 maanden van Bundesliga-club Mainz, met aankoopoptie. Dat heeft de club uit de Premier League donderdag bekendgemaakt. Rode Duivels Christian Benteke en Michy Basthuayi dreigen het zo met nog minder speelminuten te moeten stellen.

Mateta scoorde dit seizoen tien doelpunten in 17 wedstrijden voor Mainz, voorlaatste in de Bundesliga. Met de Fransman erbij beschikt manager Roy Hodgson over een extra optie voorin. The Eagles, 13e in de Premier League, vinden dit seizoen moeilijk de weg naar doel.

Christian Benteke scoorde drie keer in 14 matchen. Zijn contract loopt op het einde van het seizoen af. Michy Basthuayi, die gehuurd wordt van Chelsea, staat nog droog na 13 gespeelde wedstrijden.