Ook bij Club NXT vertrekt een spits: Thibo Baeten (18) trekt naar NEC

Brugge - Niet alleen de hoofdmacht van Club Brugge verliest een spits. Thibo Baeten, actief met Club NXT in 1B, werd donderdag medisch gekeurd bij het Nederlandse NEC. Zijn contract in Brugge loopt bijna af.

De 18-jarige Baeten had nog een contract tot juni 2021 bij Club Brugge en verkiest nu dus een avontuur in Nederland. Hij trekt waarschijnlijk naar NEC, actief in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. De aanvaller speelde met Club NXT in 1B en scoorde daar vijf keer in twaalf duels. Baeten kon volgens Nederlandse media ook naar enkele Serie A-teams (waaronder Napoli), maar kiest dus voor de ploeg uit Nijmegen.

NEC en Club zijn elkaar niet onbekend: beide clubs deden al eerder zaakjes. Vorig seizoen huurde NEC belofte Jellert Van Landschoot nog, in 2018 haalde blauw-zwart Danjuma daar weg. Een jaar later werd de vleugelspeler verkocht voor 18 miljoen euro aan Bournemouth.