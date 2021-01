Biden grijpt naar oorlogswapens in de strijd tegen corona: “Wat we aantroffen was nog veel erger dan wat we verwacht hadden”

Goed voorbereid, methodisch, bedachtzaam maar resoluut als het moet: zo zal Joe Biden de komende vier jaar de VS leiden. Dat bleek uit zijn eerste volledige werkdag. Hij kondigde de oorlog af tegen het coronavirus met een batterij minutieus uitgewerkte maatregelen. Letterlijk zelfs door een wet daterend uit de Koreaanse oorlog op te diepen. De lijst maatregelen die hij neemt maakt meteen pijnlijk duidelijk dat zijn voorganger de pandemie liet betijen en dat wat hij achterlaat chaos is. Dag een wordt ook een eerste testcase voor de gevraagde “nationale eenheid” want voor het plan is geld nodig.