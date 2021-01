Michaël Pas maakt ons warm voor Het Grote Vogeltelweekend: “Bij een eerste waarneming maakt je hart een sprongetje”

Mochten er sterren à la Michelin worden uitgedeeld aan het beste tuinvogelrestaurant, dan is acteur Michaël Pas een van de genomineerden in de categorie “vogelbistro in stadstuintjes”. Goed zeven meter bij zeven meet dat tuintje, maar met zoveel planten, zaden, voedersilo’s en vogelhuisjes dat geen vogel uit de buurt deze kleine oase in een van de dichtstbevolkte gebieden van Vlaanderen links laat liggen.