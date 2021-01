Net geen zes minuten. Zo lang had Amanda Gorman nodig om van nobele onbekende uit te groeien tot een fenomeen en bestsellerauteur. De 22-jarige dichteres stal miljoenen harten op de inauguratie van Joe Biden met een gedicht zo hoopvol dat je er haast van ging geloven in een betere wereld.

“Dit is geen grap: Instagram is kapot. Ik krijg zoveel meldingen dat ik niets meer kan posten. Ik heb er al meer dan een miljoen volgers bij. Er is zoveel liefde en steun, allemaal enorm bedankt. Ik ben ...