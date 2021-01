Afzetting Donald Trump op laag pitje vanwege goedkeuren ministers

De afzettingsprocedure die nog steeds loopt tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump staat op een laag pitje, omdat de Democraten willen dat de Senaat eerst de benoeming van alle ministers van de nieuwe president Joe Biden goedkeurt. De aanklacht tegen Trump ligt nog op het bureau van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en is nog niet naar de Senaat gestuurd.

Het Huis heeft Trump in staat van beschuldiging gesteld voor aanzetten tot opstand, in het bijzonder tot het bestormen van het Capitool op 6 januari. Het Congres boog zich toen over de uitslag van de presidentsverkiezingen en Trump riep zijn aanhangers in een toespraak op om naar het Capitool te gaan en zelf gerechtigheid te gaan halen.

De Democraten willen voorkomen dat de afzettingsprocedure ten koste gaat van het installeren van Bidens regering. De Senaat gaat over beide zaken en kan volgens de Republikeinen niet tegelijkertijd ministers goedkeuren en een zaak tegen de oud-president behandelen.

De tweede man van de Democraten in de Senaat, Dick Durbin, zei dat het nog niet bekend is wanneer Pelosi de aanklacht doorstuurt. “Dat zou vandaag al kunnen, hoe onwaarschijnlijk ook. We hebben ook nog geen idee hoe het proces eruit gaat zien.” Op het moment dat de Senaat de aanklacht ontvangt, start het proces vrijwel direct erna, waardoor veel andere beslissingen die in de Senaat worden genomen nagenoeg stil komen te liggen.

Veel aanhangers van Trump vinden dat de zaak moet worden stilgelegd nu hij geen president meer is. Een veroordeling zou betekenen dat hij het presidentiële pensioen niet meer ontvangt en dat hij nooit meer een publieke functie mag uitoefenen. Om hem te veroordelen is de steun van 67 senatoren nodig. De Democraten en Republikeinen hebben allebei 50 zetels in de Senaat.